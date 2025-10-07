الاعتداء على نجم "أسود الأطلس" في فرنسا

تعرض الدولي المغربي نايف أكرد، مدافع نادي أولمبيك مارسيليا، لاعتداء داخل مطار مارينيان الفرنسي، أثناء انتظاره رحلته المتجهة إلى المغرب للالتحاق بمعسكر المنتخب المغربي خلال فترة التوقف الدولي.

ووفقاً لما نقلته قناة RMC، فقد اقترب أحد الأشخاص من اللاعب داخل قاعة كبار الشخصيات بالمطار، طالباً منه رقم هاتفه والتقاط صورة "سيلفي"، قبل أن يتطور الموقف حين بدأ المعتدي، الذي بدا في حالة غير متزنة، في رفع صوته ومحاولة "صفع" الدولي المغربي.

وتدخل عناصر الأمن الخاص بالمطار بسرعة، مما دفع المعتدي إلى الفرار قبل أن يتم توقيفه لاحقاً من طرف الشرطة، حيث خضع للتحقيق بعد الاستماع إليه.

من جانبه، لم يتمكن نايف أكرد من تقديم شكوى بسبب ضيق الوقت، إذ كان مضطراً لمغادرة فرنسا للالتحاق بتجمع "أسود الأطلس"، تحضيراً لمواجهة منتخب البحرين ودياً الخميس المقبل، ثم منتخب الكونغو.