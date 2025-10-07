9.48 ملايين دولار أرباح «الكاف»

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) تحقيق أرباح في أحدث بياناته المالية، وذلك خلافاً لسنوات عدة من العجز.

وكشف «الكاف» في جمعيته العمومية، أمس، عن تحقيق صافي ربح قدره 9.48 ملايين دولار للعام المالي 2023-2024، وأشار إلى زيادة كبيرة في الإيرادات التجارية، بجانب إضافة رعاة جدد، وتطبيق ضوابط مالية صارمة.

وذكر «الكاف» أن إيراداته بلغت 166.42 مليون دولار، وقال إن أولويات الإنفاق لديه تتمثّل في زيادة جوائز مسابقاته إلى 81 مليون دولار، وتنظيم البطولات إلى 19 مليون دولار، إضافة إلى 35 مليون دولار لتطوير كرة القدم، و21 مليون دولار للحوكمة والإدارة.