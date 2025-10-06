«جمهور ناكر للجميل» يرمي مورينيو بالقمامة (فيديو)

أنكر جمهور بورتو البرتغالي جميل مدربه السابق جوزيه مورينيو الذي قاد ناديهم للفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2004 (أفضل إنجاز في تاريخ النادي)، ورموه بالقمامة خلال مباراة "الكلاسيكو" بين الغريمين التقليديين بورتو وبنفيكا، الأحد، التي انتهت بالتعادل 1-1.

وأظهرت مقاطع الفيديو قيام جماهير بورتو قبل انطلاق المباراة برمي كل ما توفر في أياديهم نحو دكة بدلاء بنفيكا وعلى مورينيو تحديداً الذي اضطر للرد بالدخول إلى الملعب لإزالة بعض قوارير المياه الفارغة والمناديل وسط صيحات استهجان عارمة!.

🔥 عودة مورينيو إلى بورتو مع بنفيكا تتحول لفوضى

زجاجات وألعاب نارية على أرض الملعب، اشتباكات في المدرجات، و"السبيشل وان" يبقى ثابتًا وسط الفوضى. المباراة انتهت 1-1. ⚽💥 #مورينيو #بنفيكا #بورتوpic.twitter.com/arGi5UEeA9 — Goalna (@Goalna) October 6, 2025

وكان مورينيو (62 عاماً) المقال أخيراً من تدريب فنربخشة التركي، قد أثار غضب جماهير بورتو لكونه انتقل هذا الموسم لتدريب بنفيكا ما اعتبره المشجعون بمثابة خيانة عظمى، وتحول استاد "دراغاو" الخاص ببورتو إلى حالة فوضى ما استدعى تدخل الأمن للسيطرة على الأجواء المشحونة تجاه المدرب المخضرم الملقب بـ"السبيشل وان".

يذكر أن بورتو يتصدر الدوري البرتغالي برصيد 22 نقطة من ثماني مباريات، متقدّماً بفارق ثلاث نقاط عن سبورتينغ لشبونة فيما يحتل بنفيكا المركز الثالث بـ18 نقطة.