بعد لامين جمال.. رودري ينضم الى قائمة الغائبين عن منتخب إسبانيا

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم غياب نجم وسط مانشستر سيتي الإنجليزي رودري عن تشكيلة المنتخب للنافذة الدولية المقبلة ضمن تصفيات كأس العالم 2026 في كرة القدم، بعد تعرّضه لإصابة في العضلية الخلفية للفخذ.

وأفاد الاتحاد الإسباني في بيان «رودي خارج التشكيلة بسبب الإصابة»، حيث يستعد «لا روخا» لمواجهة جورجيا وبلغاريا في 11 و14 الحالي توالياً.

وخرج ابن الـ 29 عاماً في الدقيقة 21 من المباراة الأخيرة التي فاز بها سيتي على برنتفورد أول من أمس، مؤكداً بعد المباراة أنه شعر بانزعاج في العضلة الخلفية للفخذ.

وبرز رودري بقوة خلال مشوار التتويج لمنتخب بلاده في كأس أوروبا 2024، إلا أنّه تعرّض لإصابة قوية في الركبة في سبتمبر من العام نفسه، ليغيب عن معظم فترات الموسم الماضي.

ولم يكشف الاتحاد الإسباني عمّا إذا كان سيستدعي لاعبا بديلا عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024.

وكان لويس دي لا فوينتي استدعى مهاجم سلتا فيغو بورخا إيغليسياس لتعويض نجم برشلونة المُصاب لامين جمال.