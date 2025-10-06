مولر يسجل.. وفانكوفر يقترب من لقب المنطقة الغربية في الدوري الأميركي

سجل المخضرم الألماني توماس مولر هدفا من رباعية فوز فريقه فانكوفر وايتكابس على ضيفه سان خوسيه إرثكويكس 4-1 على ملعب «بي سي بلايس»، ليدنو أكثر من لقب المنطقة الغربية في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وسجل نجم المنتخب الألماني وبايرن ميونيخ السابق الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 57 من تسديدة من على حافة منطقة الجزاء ليواصل تألقه التهديفي منذ انتقاله إلى الدوري الأميركي.

ورفع مولر، البالغ 36 عاما، غلته إلى ستة أهداف في سبع مباريات في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى فانكوفر في السادس من أغسطس قادما من «عملاق بافاريا».

وارتقى فانكوفر الذي حقق فوزه الـ17 هذا الموسم للمركز الثاني في المنطقة الغربية برصيد 60 نقطة متساويا مع سان دييغو أف سي المتصدر، ولكن مع مباراة أقل ما يشرع الباب أمامه للاستئثار بالمركز الاول في حال فوزه بمباراتيه الاخيرتين ضمن منافسات الموسم المنتظم.