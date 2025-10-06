برشلونة يتعرض لسيل «عبارات قاسية» على حسابات اشبيلية.. وجمهور ريال مدريد يحتفل

سخر الحساب الرسمي لنادي اشبيلية من نظيره برشلونة بعد الفوز عليه بنتيجة 4-1، الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكتب اشبيلية على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي عبر "إكس" و"فيسبوك": "الأربعة توجع!"، في إشارة إلى الانتصار الثقيلة التي مني بها النادي الكاتالوني وكلفته التنازل عن صدارة "الليغا" لمصلحة غريمه التقليدي ريال مدريد الذي قدم ما عليه في الجولة بتغلبه على فياريال 3-1.

وأدت خسارة برشلونة إلى تراجعه للمركز الثاني برصيد 19 نقطة فيما يعتلي ريال مدريد القمة بـ 21 نقطة.

وأثار الحساب الرسمي لإشبيلية غضب جماهير برشلونة لاسيما بعد نشر مجموعة من مقاطع الفيديو الاستفزازية التي تفوق في حدتها تلك التي كان المراقبون يتابعونها بعد كل مباراة للقطبين برشلونة وريال مدريد والتي تحمل عادة مناكفات وتعليقات صاخبة.

ونشر اشبيلية صورة ساخرة من برشلونة كتب عليها: "أشياء تجدها في جيب مدافعي برشلونة اليوم.. المحفظة ومفاتيح السيارة"، وذلك استهزاءً بقدراتهم في التعامل مع مهاجمي اشبيلية خلال المباراة.

ولم تكن جماهير اشبيلية وحدها من يشن حملة المناكفات التي امتدت لتشمل جماهير ريال مدريد التي احتفلت بانتصار اشبيلية وبدأت بدورها بث الفيديوهات المركبة والمثيرة للسخرية من الخسارة الكبيرة لبرشلونة والتي حملت طابعاً فكاهياً.

فهل يرد برشلونة على كل ما جرى في ليلة الأحد وينتقم لنفسه في المباريات المقبلة ويستعيد صدارة الدوري الإسباني ويصالح جمهوره، أم أن الكبوة ستستمر ويتواصل الفرح المدريدي؟.