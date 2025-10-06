بـ 3 تمريرات حاسمة.. ميسي يقود ميامي لفوز كبير

سجل كلُّ من الأرجنتيني تاديو أليندي والإسباني خوردي ألبا هدفين، وقدّم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاث تمريرات حاسمة، ليقودوا إنتر ميامي إلى الفوز على نيو إنغلاند ريفولوشن 4-1 في الدوري الأميركي للمحترفين.

وسجل ميسي 24 هدفاً وقدّم 17 تمريرة حاسمة، بإجمالي 41 مساهمة تهديفية هذا الموسم، ليصبح ثاني أكثر لاعب إسهاماً في الأهداف بتاريخ الدوري الأميركي لكرة القدم، بعد كارلوس فيلا، الذي قدّم 49 مساهمة تهديفية، بواقع 34 هدفاً و15 تمريرة حاسمة مع لوس أنجليس إف سي في عام 2019، ويحتل ميامي المركز الثالث في القسم الشرقي برصيد 59 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن سينسيناتي صاحب المركز الثاني.