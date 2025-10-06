صلاح على رأس قائمة «الفراعنة» لحسم التأهل للمونديال

أعلن مدرب منتخب مصر، حسام حسن، قائمة الفريق التي ستواجه جيبوتي وغينيا بيساو في الجولتين الأخيرتين من المجموعة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. وتقدم نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح قائمة «الفراعنة».

وتواجه مصر جيبوتي بالمغرب في الثامن من الشهر الجاري، قبل أن تستقبل غينيا بيساو بالقاهرة بعدها بأربعة أيام، إذ يحتاج المصريون لنقطتين فقط من المباراتين لضمان التأهل رسمياً.

وضمت القائمة كلاً من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، عبدالعزيز البلعوطي، محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، حسام عبدالمجيد، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، محمد حمدي، أحمد نبيل (كوكا)، مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، أحمد سيد (زيزو)، محمود حسن (تريزيغيه)، محمد صلاح، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، أسامة فيصل.