محمد صلاح يحظى باستقبال غير تقليدي في مطار القاهرة (صور)

حظي نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وقائد المنتخب المصري، محمد صلاح، باستقبال غير تقليدي لدى وصوله، اليوم الأحد، إلى مطار القاهرة الدولي للانضمام إلى معسكر منتخب مصر، استعدادًا لخوض المرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وخلال خروجه من المطار، وجد محمد صلاح مجموعة من الفتيات في انتظاره، وهنّ يرفعن العلم المصري في مشهد لافت، لاقى استحسان النجم المصري الذي تبادل الصور التذكارية معهن.

وكان حسام حسن، مدرب منتخب مصر، قد أعلن أمس قائمة الفريق التي ستواجه جيبوتي وغينيا بيساو، في الجولتين الأخيرتين من المجموعة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

وتصدر نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، قائمة «الفراعنة» التي تستعد لتحقيق حلم التأهل رسميًا إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخ الكرة المصرية.

وتواجه مصر جيبوتي في المغرب يوم 8 من الشهر الجاري، قبل أن تستضيف غينيا بيساو في القاهرة بعدها بأربعة أيام، إذ يحتاج المنتخب المصري إلى نقطتين فقط من المباراتين لضمان التأهل رسميًا.

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني، قبل جولتين على نهاية التصفيات.

ويكفي «الفراعنة» الفوز على جيبوتي، التي تتذيل ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة، لضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة، بعد مشاركات أعوام 1934 (إيطاليا)، 1990 (إيطاليا)، و2018 (روسيا).

وشهدت القائمة عودة مدافع الأهلي ياسر إبراهيم، وجناح بيراميدز مصطفى فتحي، فيما يغيب عنها نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني عمر مرموش بسبب الإصابة (ملاحظة: عمر مرموش يلعب حاليًا في فرانكفورت، وليس مانشستر سيتي، إن لم تكن هناك مستجدات).

وفي ما يلي التشكيلة الكاملة:

حراسة المرمى:

محمد الشناوي (الأهلي)، مصطفى شوبير (الأهلي)، محمد صبحي (الزمالك)، عبد العزيز البلعوطي (البنك الأهلي).

الدفاع:

محمد هاني (الأهلي)، أحمد عيد (المصري)، رامي ربيعة (العين الإماراتي)، حسام عبد المجيد (الزمالك)، خالد صبحي (المصري)، ياسر إبراهيم (الأهلي)، عمرو الجزار (البنك الأهلي)، محمد حمدي (بيراميدز)، أحمد نبيل «كوكا» (الأهلي).

الوسط:

مروان عطية (الأهلي)، حمدي فتحي (الوكرة القطري)، مهند لاشين (بيراميدز)، أحمد سيد «زيزو» (الأهلي)، محمود حسن «تريزيغيه» (الأهلي).

الهجوم:

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، إبراهيم عادل (الجزيرة الإماراتي)، مصطفى فتحي (بيراميدز)، مصطفى محمد (نانت الفرنسي)، أسامة فيصل (البنك الأهلي).