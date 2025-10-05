بالأربعة.. اشبيلية يُهين برشلونة لهذه الأسباب

وجّه اشبيلية ضربة قوية لضيفه برشلونة، وهزمه بنتيجة ثقيلة 4-1، على ملعب "رامون سانشيز"، اليوم الأحد، بعد مباراة مثيرة في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واضطر النادي الكاتالوني إلى التنازل عن صدارة "الليغا" لمصلحة غريمه التقليدي ريال مدريد، بعدما تجمد رصيده عند 19 نقطة مقابل 21 نقطة للنادي الملكي الذي كان قد تغلب على فياريال، أمس السبت، 3-1.

وشهدت المباراة أحداثاً دراماتيكية بعدما تقدم اشبيلية بهدف لنجم برشلونة السابق أليكسيس سانشيز من ضربة جزاء في الدقيقة (13)، وإسحاق روميرو (36)، قبل أن يقلص ماركوس راشفورد النتيجة (45+7)، لينتهي الشوط الأول 2-1 لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، أثار حكم المباراة جدلاً كبيراً بعدم احتساب ضربة جزاء لإشبيلية، مقابل منح برشلونة ضربة أهدرها روبرت ليفاندوفيسكي بتسديده الكرة بجانب القائم ليفرط بتعادل الفريق الكاتالوني في نقطة تحول جذرية في المباراة.

ومع مرور الوقت، لجأ اشبيلية للدفاع مانحاً برشلونة صناعة سيل من فرص التسجيل أهدرها راشفورد وروني بردغجي (لاعب من أصل سوري) وبيدري مع تألق واضح لحارس اشبيلية.

وفي المقابل، تزايدت علامات الاستفهام على الطريقة التي يطبقها المدرب الألماني هانزي فليك بالاعتماد المبالغ على مصيدة التسلل وترك مساحات شاسعة في الخط الخلفي، ليجد اشبيلية طريقه سهلاً للتحول الهجومي بكرات مرتدة مدروسة بعناية أسفرت لاحقاً عن تسجيل هدفين عبر خوسيه كارمونا (90)، وأكور آدمز (90+6) في مرمى الحارس العجوز فويتشيك تشيزني الذي لم يكن بالمستوى المطلوب خصوصاً في التعامل مع الهدف الثالث.

يذكر أن انتصار اشبيلية على برشلونة كان مفارقة عجيبة إذ لم يتمكن الفريق الأندلسي من الفوز على البارسا في الدوري منذ عام 2015، والمدهش أيضاً أن هذا الانتصار ارتقى بالفريق من المركز 11 إلى الرابع برصيد 13 نقطة على لائحة الدوري الإسباني الموسم الحالي.

أسباب هزيمة برشلونة

وتقف خلف الهزيمة الثقيلة لبرشلونة، أسباب عدة أبرزها: فقدان الفريق للتوازن بين الدفاع والهجوم إذ يميل بشكل منجرف إلى الأمام مع إهمال دفاعي واضح، والتأثير الواضح لغياب النجم لامين جمال عن المباراة بداعي الإصابة إذ كان الفريق في أمس الحاجة لخدماته لاسيما انه افتقد اللمسات الحاسمة أمام الخشبات بعدما حضرت الفرص المحققة وغابت الدقة في ترجمتها إلى أهداف.

ومن أسباب الهزيمة والانهيار أمام اشبيلية، افتقاد برشلونة للنجم القائد ذو الشخصية القوية الذي يتدخل بقوة للم شمل الفريق تحت جناح واحد ويشحن همم اللاعبين في المراحل الحساسة من المباراة، وكذلك غياب الحارس الأساسي الشاب خوان غارسيا للإصابة.