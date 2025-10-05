«الصورة الأخيرة».. وفاة مدرب المنتخب العراقي في حادث مأساوي

في حادث مأساوي وسيناريو حزين.. فارق البرازيلي مارسيلو غالينا مدرب حراس مرمى المنتخب العراقي لكرة القدم للصالات، السبت، بعد سقوطه من الطابق الثالث في قاعة جامعة آشور في أثناء تدريبات المنتخب استعداداً لتصفيات كأس آسيا المقررة في السعودية الشهر الحالي.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" أن المدرب انزلقت قدمه في الممر العلوي المطل على القاعة الرياضة، وحاول اللاعب مهند عبد الهادي الإسراع بالإمساك بيده لكنه لم يلحق به ليسقط على رأسه مغشياً عليه.

ونقلت الصحيفة عن عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم محمد ناصر تصريحات روى فيها تفاصيل الحادثة: «فوجئنا بالحادث الذي تعرض له مدرب حراس مرمى منتخب العراق لكرة الصالات من سقوط في قاعة جامعة آشور في أثناء التدريبات، ووفقاً لما ذكره لنا مدير منتخب كرة الصالات علي عيسى مع الكادر الموجود هناك، كان مدرب الحراس يقوم بتصوير حراس المرمى من أعلى القاعة لكن وللأسف كانت هناك فتحة لم ينتبه إليها المدرب فانزلقت قدمه وسقط إلى أسفل القاعة».

وكان مدرب حراس المرمى قد اعتاد على التقاط صور ومقاطع فيديو لحراس المرمى بعد الحصة التدريبية لتقييمهم فنياً فيما بعد، دون أن يعلم بأنه سيلتقط الصورة الأخيرة.

من جهته، تعرض اللاعب مهند عبد الهادي إلى كسر بالكاحل أثناء محاولته إنقاذ مدربه ولكن حالته لا تدعو للقلق بحسب عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم.