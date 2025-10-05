محمد صلاح على رأس قائمة الفراعنة لحسم التأهل.. ومرموش يغيب

أعلن حسام حسن مدرب منتخب مصر قائمة الفريق التي ستواجه جيبوتي وغينيا بيساو في الجولتين الأخيرتين من المجموعة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في كرة القدم والمقررة في الولايات المتحدة الاميركية وكندا والمكسيك.

وتقدم نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح قائمة «الفراعنة» التي تستعد لتحقيق حلم التأهل رسميا إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخ الكرة المصرية.

وتواجه مصر جيبوتي بالمغرب في 8 الحالي قبل أن تستقبل غينيا بيساو بالقاهرة بعدها بأربعة أيام، إذ يحتاج المصريون لنقطتين فقط من المباراتين لضمان التأهل رسميا.

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني قبل جولتين على نهاية التصفيات.

ويكفي «الفراعنة» الفوز على جيبوتي التي تتذيل ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة لضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة بعد نسخ 1934 في إيطاليا و1990 في إيطاليا أيضا و2018 في روسيا.

وشهدت القائمة عودة مدافع الأهلي ياسر إبراهيم وجناح بيراميدز مصطفى فتحي، فيما يغيب عنها نجم مانشستر سيتي الإنكليزي عمر مرموش بسبب الإصابة.

وفي ما يلي التشكيلة كاملة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، مصطفى شوبير (الأهلي)، محمد صبحي (الزمالك)، عبد العزيز البلعوطي (البنك الأهلي).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي)، أحمد عيد (المصري)، رامي ربيعة (العين الإماراتي)، حسام عبد المجيد (الزمالك)، خالد صبحي (المصري)، ياسر إبراهيم (الأهلي)، عمرو الجزار (البنك الأهلي)، محمد حمدي (بيراميدز)، أحمد نبيل «كوكا» (الأهلي).

الوسط: مروان عطية (الأهلي)، حمدي فتحي (الوكرة القطري)، مهند لاشين (بيراميدز)، أحمد سيد «زيزو» (الأهلي)، محمود حسن تريزيغيه«(الأهلي).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنكليزي)، إبراهيم عادل (الجزيرة الإماراتي)، مصطفى فتحي (بيراميدز)، مصطفى محمد (نانت الفرنسي)، وأسامة فيصل (البنك الأهلي).

منتخب كأس العرب

في سياق متصل، أعلن حلمي طولان مدرب منتخب مصر الثاني الذي سيشارك في كأس العرب بقطر في ديسمبر المقبل التشكيلة التي ستخوض معسكرا إعداديا بالمغرب يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام المغرب في 9 الحالي ثم البحرين بعدها بثلاثة أيام.

وشهدت القائمة ضم لاعب وسط الكويت الكويتي سام مرسي للمرة الأولى، فيما غاب عنها لاعب الجزيرة الإماراتي محمد النني وجناح الأهلي حسين الشحات للإصابة.

وفي ما يلي التشكيلة كاملة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي (بيراميدز)، علي لطفي (زد)، محمود جاد (بيراميدز).

الدفاع: محمود رزق (مودرن سبورت)، محمد إسماعيل (الزمالك)، محمود حمدي»الونش«(الزمالك)، ياسين مرعي (الأهلي)، عمر جابر (الزمالك)، أحمد هاني (سيراميكا كليوباترا)، يحيى زكريا (غزل المحلة)، كريم الدبيس (سيراميكا كليوباترا).

الوسط: أكرم توفيق (الشمال القطري)، عمرو السولية (سيراميكا كليوباترا)، سام مرسي (الكويت الكويتي)، غنام محمد (مودرن سبورت)، محمد مجدي»أفشه«(الأهلي)، عمر الساعي (المصري)، أحمد عاطف»قطة" (بيراميدز)، ميدو جابر (المصري)، مصطفى سعد (زد)، كريم حافظ (بيراميدز)، مصطفى شلبي (البنك الأهلي).

الهجوم: مروان حمدي (بيراميدز) ومحمد شريف (الأهلي).