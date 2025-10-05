إقبال جماهيري كبير على مواجهة قطر وعُمان في ملحق المونديال

قبل أيام قليلة من انطلاق المواجهة المرتقبة بين منتخب قطر ونظيره العُماني في افتتاح مباريات الملحق القاري المؤهل إلى كأس العالم 2026، يشهد الإقبال الجماهيري على التذاكر ارتفاعًا ملحوظًا يعكس حجم الشغف والدعم الشعبي الكبير لـ«العنابي» في مشواره الحاسم نحو تحقيق الحلم المونديالي الثاني على التوالي.

وأكدت اللجنة المنظمة للمباراة، التي ستقام مساء الأربعاء المقبل على استاد خليفة الدولي، أن 75% من تذاكر الفئة الثانية نفدت بالفعل خلال الساعات الماضية، مع توقعات بنفاد جميع التذاكر خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل الإقبال الكبير من الجماهير القطرية والعربية المقيمة في الدوحة.

اللجنة المنظمة من جانبها دعت جماهير العنابي إلى الإسراع في حجز مقاعدهم قبل نفاد التذاكر بشكل كامل، خاصة أن الإقبال المتزايد على الفئة الثانية للتذاكر يشير إلى امتلاء المدرجات في وقت مبكر.

وأكد الاتحاد القطري في بيان عبر موقعه الرسمي «نحن على ثقة بأن جماهيرنا ستكون حاضرة كما عهدناها دائمًا، بروحها وحماسها وتشجيعها الذي يليق باسم قطر وبطموح العنابي في كتابة فصل جديد من الإنجازات».