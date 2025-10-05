إندونيسيا تتفوق على السعودية والعراق في القيمة السوقية للاعبين

يتفوق المنتخب الإندونيسي على نظيره السعودي من حيث القيمة السوقية للاعبيه وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما بالملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 على ملعب الإنماء في جدة.

وحل الأخضر ثالثًا في المجموعة الثالثة بالمرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية لينتقل إلى الملحق الآسيوي، حيث سيواجه منتخبي إندونيسيا والعراق يومي 8 و14 أكتوبر الجاري لحساب المجموعة الثانية التي تضم المنتخبات الثلاث والتي يتأهل متصدرها مباشرة إلى كأس العالم بينما سيتعين على الوصيف خوض مواجهتين أمام صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولى التي تضم قطر، الإمارات وعمان من أجل التأهل إلى الملحق العالمي المؤهل للمونديال.

ويستهل المنتخب السعودي مشواره في الملحق الآسيوي بمواجهة إندونيسيا على ملعب الإنماء يوم الأربعاء المقبل في مباراة لا بديل فيها عن الفوز من أجل تعزيز حظوظه في التأهل قبل مواجهة العراق يوم 14 أكتوبر، علمًا بأن "أسود الرافدين" سيواجهون إندونيسيا يوم 11 من الشهر ذاته.

وبالأرقام فإن المنتخب السعودي رغم تفوقه التاريخي أمام إندونيسيا إلا أن سيواجه نسخة معدلة من المنتخب الآسيوي الطموح الذي اعتمد في السنوات الأخيرة على "التجنيس" وهو ما منحه 11 لاعبًا أجنبيًا أغلبهم هولنديين مما رفع من مستوى المنتخب الطامح للظهور في المونديال لأول مرة في تاريخه.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت تبلغ قيمته السوقية 30 مليون يورو مقابل 28 مليون يورو هي القيمة السوقية للاعبي المنتخب السعودي.

كما يتفوق المنتخب الإندونيسي على نظيره العراقي الذي تبلغ قيمته السوقية 22 مليون يورو، فيما ستكون مواجهتهما معًا يوم 11 أكتوبر حاسمة في تحديد هوية المتأهل بين المنتخبات الثلاثة.

ويأتي مدافع ساسولو الإيطالي، جاي إيدزيس على رأس لاعبي إندونيسيا من حيث القيمة السوقية بسبعة ملايين و500 ألف يورو، يليه زميله كيفين ديكس مدافع بوروسيا مونشنجلادباخ الذي تبلغ قيمته السوقية 5 ملايين يورو.

يذكر أن قائمة المنتخب الإندونيسي تضم 29 لاعبا، بينهم 14 لاعبا ناشطون في الدوري المحلي، و3 محترفين في آسيا، و11 لاعبا في أوروبا، ولاعب واحد محترف بالدوري الأمريكي، ليكون إجمالي المحترفين بالخارج 15 لاعبا.

اللافت أن أنه رغم تفوق المنتخب الإندونيسي أمام الأخضر تسويقيًا إلى أن هناك فجوة كبيرة للغاية بين الدوريين في كلا البلدين، إذ تبلغ القيمة السوقية للدوري الإندونيسي 78 مليون يورو مقابل مليار و140 مليون يورو لدوري روشن السعودي.