«فيكتوري تيم» يتصدر الترتيب العام لمونديال «فورمولا 1»

تصدر فريق فيكتوري الترتيب العام لفرق بطولة العالم «فورمولا 1» للزوارق السريعة، بعدما حقق أفضل النتائج الإماراتية في السباق الرئيس الذي أقيم أمس للجولة الثانية التي جرت منافساتها في مدينة شنغهاي الصينية، وذلك بحلول المتسابق شون تورنتي في وصافة الترتيب، بعد منافسة قوية مع بقية الفرق العالمية. ورفع فريق فيكتوري رصيده إلى 71 نقطة في صدارة الترتيب العام للفرق، يليه فريق الشارقة برصيد 69 نقطة، وبالمركز الثالث فريق السويد 64 نقطة، وجاء فريق أبوظبي بالمركز الرابع برصيد 31 نقطة.

وجاء تورنتي على متن زورق الفيكتوري 4 في المركز الثاني للسباق الرئيس لجولة شنغهاي، بفارق 0.889 ثانية عن جوناس أندرسون متسابق فريق السويد، الذي حل بالمركز الأول بزمن قدره 42:59 دقيقة، كما ذهب المركز الثالث إلى فريق السويد أيضاً للمتسابق جرانت تراسك بفارق 1.87 ثانية عن البطل.

واستفاد تورنتي من حصوله على وصافة السباق الرئيس، وتفوقه في سباق السرعة «السبرينت» الذي أقيم أول من أمس، ليرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 35 نقطة على صعيد الترتيب العام للمتسابقين، الذي يتصدره حالياً السويدي جوناس أندرسون برصيد 40 نقطة.

كما حقق أليك ويكستروم على متن الفيكتوري 3 المركز السادس في السباق، بفارق 4.19 ثوانٍ عن صاحب المركز الأول، ليصل بدوره إلى 36 نقطة في المركز الثالث على صعيد الترتيب العام هذا الموسم.