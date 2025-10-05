غوارديولا «غير متفائل» بعودة رودري إلى مستواه المعهود في الموسم الحالي

أكد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، جوسيب غوارديولا، أن اللاعب رودري قد يحتاج إلى معظم الموسم للعودة إلى أفضل مستوياته، مشيراً في الوقت نفسه إلى ثقته بقدرة البديل نيكو جونزاليس على مواصلة التطور.

ولعب رودري لمدة ساعة في المباراة التي تعادل فيها مانشستر سيتي مع موناكو 2 / 2 في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، بعدما غاب عن المشاركة في المباراتين السابقتين للفريق.

وألمح غوارديولا، إلى أن رودري (29 عاماً) سيكون جاهزاً للمشاركة في مباراة برينتفورد اليوم (الأحد)، ولكن عملية عودته للمستوى الذي حصل بسببه على جائزة الكرة الذهبية ستحتاج لوقت أطول.

وقال غوارديولا: «رودري كان ولايزال لاعباً رائعاً، والجميع يعلم ذلك. لكنني قلت له، وربما كان من الصعب عليه تقبل الأمر، إن المسألة لا تتعلق بستة أو سبعة أشهر بعد الإصابة».

وأضاف: «رودري سيكون جيداً مع المنتخب الإسباني في بطولة كأس العالم الصيف المقبل. في كأس العالم سنشاهد أفضل أداء لرودري، وفي الموسم المقبل رودري سيكون الأفضل. أما هذا الموسم فسيكون الأمر متعلقاً بإدارة الوضع خطوة بخطوة».

وأكد: «هذا طبيعي، قضى عاماً كاملاً على طاولة العلاج الطبيعي. الجسم يتغير، والإيقاع يتغير. الأمر مسألة وقت فقط. إذا كان بصحة جيدة وواصل العمل على ما يجب عليه فعله، فسيعود إلى مستواه».