لامين جمال ينضم إلى قائمة منتخب إسبانيا

أعلن مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم لويس دي لا فوينتي، أمس، عن تشكيلته لمباراتي تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقبلتين ضد جورجيا وبلغاريا، ويغيب عنها داني كارفاخال، ونيكو وليامس وألفارو موراتا، فيما ضمت لاعبي أتلتيكو مدريد بابلو باريوس وماركوس يورنتي. وجاء استدعاء باريوس المتوج بذهبية مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس الصيف الماضي، بعد أن أصبح أساسياً في صفوف ناديه، ولتعويض غياب لاعب برشلونة فيرمين لوبيس الذي يعاني إصابة في العضلة القطنية.

من جهته، يعود يورنتي إلى المنتخب الوطني بدلاً من لاعب سلتا فيغو أوسكار مينغويسا المصاب.

وضمت القائمة نجم برشلونة الواعد لامين جمال العائد للتو من إصابة تعرض لها مع المنتخب في فترة التوقف الأخيرة في سبتمبر الماضي، وذلك على الرغم من انتقادات المدرب الألماني لبرشلونة هانزي فليك، الذي اتهم المنتخب الإسباني بتفاقم إصابته بإجباره على اللعب خلال النافذة الدولية السابقة.

ويغيب عن تشكيلة إسبانيا العديد من المتوجين معها بلقب كأس أوروبا العام الماضي في مقدمتهم مدافع ريال مدريد داني كارفاخال، وجناح أتلتيك بلباو نيكو وليامس بسبب الإصابة، والقائد مهاجم كومو الإيطالي الفارو موراتا الذي يحاول العودة إلى مستواه، ولاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي فابيان رويس بعدما فضّل لا فوينتي إراحته.

وهنا التشكيلة: حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، دافيد رايا (أرسنال الإنجليزي)، أليكس ريميرو (ريال سوسييداد). الدفاع: ماركوس يورنتي وروبان لو نورمان (أتلتيكو مدريد)، دين هاوسن (ريال مدريد)، بيدرو بورو (توتنهام الإنجليزي)، داني فيفيان (أتلتيك بلباو)، باو كوبارسي (برشلونة)، أليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن الألماني)، مارك كوكوريلا (تشلسي الإنجليزي). خط الوسط: مارتن سوبيمندي وميكل ميرينو (أرسنال)، رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي)، بيدري (برشلونة)، أليكس غارسيا (باير ليفركوزن)، أليكس بايينا وبابلو باريوس (أتلتيكو مدريد). الهجوم: داني أولمو ولامين جمال وفيران توريس (برشلونة)، جيريمي بينو (فياريال)، ميكل أويارسابال (ريال سوسييداد)، خيسوس رودريغيس (كومو)، خورخي دي فروتوس (رايو فايكانو)، سامو أغهيهوا (بورتو البرتغالي).