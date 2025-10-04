استبعاد بيلينغهام من قائمة المنتخب الإنجليزي

استبعد جود بيلينغهام أمس، من قائمة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم التي ستواجه ويلز ولاتفيا، وذلك بعد يومين من اختياره كأفضل لاعب في المنتخب الوطني خلال العام.

وعاد لاعب ريال مدريد أخيراً، بعد فترة غياب استمرت شهرين، بعدما أجرى جراحة في الكتف، وشارك مع الريال في آخر أربع مباريات بكل المسابقات.

ولكن لم يتم استدعاء بيلينغهام في القائمة التي تضم 24 لاعباً والتي اختارها توماس توخيل، وشهدت أيضاً عدم استدعاء فيل فودين الذي أعاد اكتشاف نفسه مع مانشستر سيتي.

واختير بيلينغهام (أحد أبرز لاعبي كرة القدم في العالم)، الأربعاء الماضي، كأفضل لاعب إنجليزي لموسم 2024-2025، بعد أن قدّم لحظات حاسمة خلال مشوار الفريق إلى نهائي كأس أمم أوروبا العام الماضي، وخصوصاً هدف التعادل المتأخر بركلة خلفية مزدوجة أمام سلوفاكيا في دور الـ16.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع منتخب ويلز في مباراة ودية، الخميس المقبل، وبعدها بخمسة أيام يواجه منتخب لاتفيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.