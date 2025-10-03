والدة لامين جمال تستغل نجومية ابنها بطريقة غريبة.. تفاصيل صادمة عن شيلا إيبانا!

وجدت شيلا إيبانا والدة ساحر برشلونة الشاب لامين جمال (18 عاماً)، طريقة غريبة لاستغلال نجومية ابنها في الملاعب العالمية، من خلال تنظيم حفلات خاصة لالتقاط الصور معها مقابل مبلغ من المال!.

شيلا إيبانا تحوّلت إلى مشروع تجاري يرتكز على شهرة ابنها لامين جمال بإقامة حفلات خاصة تبدأ في لندن، إذ سيتعين على الراغبين في حضوره دفع مبلغ مالي يتراوح بين 150 إلى 800 يورو لتقاسم الطاولة والتقاط الصور معها.

وذكر موقع "الكونفيدنسيال" الإسباني أن والدة لامين جمال ستنظم الحفل في السابع من نوفمبر المقبل بفندق فاخر في العاصمة الإنجليزية، وتحمل بطاقة الدعوة عناوين مثيرة للجدل: "لا تفوت فرصة التعرف على والدة أفضل لاعب كرة قدم في العالم"، "يسعدنا أن نعلن أن التذاكر المسبقة باتت متوفرة وهي تباع بسرعة احصل على تذكرتك اليوم وكن جزءاً من الحدث".

وقال الموقع أن "قاعة الحفل تتسع إلى 400 شخص، ولا يسمح لدخول من هم دون 18 عاماً، والمفارقة أنه عمر لامين جمال الذي لن يكون حاضراً!.

من هي شيلا إيبانا؟

وُلدت شيلا إيبانا في غينيا الاستوائية، واختارت الهجرة إلى إسبانيا بحثا عن مستقبل أفضل، وهناك، في مدينة ماتارو الواقعة في إقليم كتالونيا، بدأت رحلتها كأم مهاجرة تسعى لتوفير الأفضل لأسرتها.

وفي إسبانيا، تزوجت شيلا من رجل مغربي، وأنجبت منه طفلها البكر، لامين يامال، لكن هذه الأسرة الصغيرة لم تكن بمنأى عن الأزمات، فبعد سنوات من الزواج، انفصلت شيلا عن زوجها، وقررت أن تبدأ من جديد، ولكن هذه المرة وحدها، ومعها ابن يحمل حلمًا أكبر من عمره.

وبعد الطلاق، غادرت شيلا مدينة ماتارو، واصطحبت لامين معها إلى "جرانويرس"، في خطوة لم تكن سهلة من الناحية المعيشية أو النفسية، وهناك، بدأت تعمل في أحد فروع مطاعم ماكدونالدز لتعيل نفسها وابنها، وسط ظروف اقتصادية صعبة.