هدف قاتل ينهي حلم منتخب السعودية بكأس العالم للشباب

فاز منتخب نيجيريا لكرة القدم على المنتخب السعودي 3 - 2، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة حاليا في شيلي.

ورغم نجاح المنتخب السعودي في العودة مرتين لمعادلة النتيجة، فإنه تلقى هدفا قاتلا في الوقت بدل الضائع، لتنتهي آماله في بلوغ الدور التالي من البطولة.

وسجل المنتخب النيجيري هدفين عن طريق ناصيرو ساليهو وأموس أوتشوشي، في حين سجل المنتخب السعودي هدف عبر عامر اليهيبي، لينتهي الشوط الأول المثير بتقدم نيجيريا 2 / 1.

وبعد ست دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، تمكن طلال حاجي، الذي دخل بديلا بين الشوطين، من متابعة كرة طولية من محمد برناوي ليسجل برأسية متقنة تجاوزت الحارس إيبينيزر هاركورت، ويعيد المباراة إلى التعادل للمرة الثانية.

لكن وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية، احتسبت ضربة جزاء لصالح نيجيريا سددها القائد دانيال باميي بنجاح في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليمنح منتخب بلاده الفوز.