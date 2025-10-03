«يونايتد» يتعاقد مع حبيب الفردان

أعلن نادي يونايتد، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى، تعاقده مع لاعب المنتخب الوطني السابق حبيب الفردان (34 عاماً)، لتمثيله خلال الموسم الحالي، في صفقة فنية قوية بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب.

ويُعد «يونايتد» خامس نادٍ يمثله الفردان في مسيرته الكروية، بعد أن بدأ في فرق المراحل السنية بنادي الوصل، ثم لعب لفرق شباب الأهلي والنصر واتحاد كلباء.

كما يُعد الفردان ثالث لاعب في صفوف «يونايتد» سبق له اللعب مع العميد النصراوي، إلى جانب كل من اللاعب السويسري هاريس، وطارق أحمد.

من جهته، وصف مشرف فريق يونايتد، الدولي السابق محمد قاسم، الصفقة بأنها إضافة فنية مهمة، قائلاً لـ«الإمارات اليوم»: «التعاقد مع حبيب الفردان يُعد من المكتسبات الإيجابية، بالنظر إلى كونه لاعباً دولياً وصاحب خبرة طويلة، ونأمل أن يضيف الفريق الجديد شيئاً مميزاً إلى مسيرته، كما نأمل أن يُشكّل هو أيضاً إضافة نوعية للفريق خلال الموسم».