إنريكي يتفاخر بالفوز على برشلونة.. "باريس الأفضل"

قال مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي بعد الفوز الثمين على مضيفه برشلونة 2-1 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء، إنه "بغض النظر عن الأسماء التي تبدأ المباراة، نحن حاضرون دائما".

وجاء هدف بطل فرنسا في الدقيقة 90 عن طريق البرتغالي غونسالو راموش، بعدما كان برشلونة السبّاق لانتزاع التقدم على الملعب الأولمبي.

وأعرب إنريكي عن سعادته بالأداء والنتيجة، ونوه إنريكي في مؤتمره الصحافي على ملعب مونتجويك: "أنا سعيد جدا، لأنه بغض النظر عن اللاعبين، نحن دائما موجودون".

وأضاف "لا يهم من يرتدي القميص، نحن نلعب بهوية واضحة".

وواصل المدرب السابق لبرشلونة قائلا "يجب أن أقول إننا قدمنا مباراة جيدة جدا، البداية كانت صعبة للغاية، فقد كانوا يستحوذون على الكرة، وكما هو الحال دائما أمام برشلونة، لديهم لاعبون يتمتعون بجودة عالية. لكن عندما سجلنا الهدف، اكتسبنا الثقة".

وتابع إنريكي عن الشوط الثاني "كنا الطرف الأفضل، واستحقينا الفوز لأننا صنعنا العديد من الفرص".

خاض سان جرمان اللقاء في ظل تخمة من الغيابات لأبرز لاعبيه على غرار عثمان ديمبيليه أفضل لاعب في العالم وديزيريه دويه والجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا والبرازيلي ماركينيوس وغيرهم.