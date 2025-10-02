الدوري الإسباني.. برشلونة لتثبيت قدميه في الصدارة وريال لاستعادة ايقاعه

يبحث برشلونة حامل اللقب عن تثبيت قدميه في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد خيبته القارية عندما يحلّ ضيفا على إشبيلية الأحد ضمن المرحلة الثامنة، فيما يأمل ريال مدريد في تعويض خسارة ديربي العاصمة عندما يخوض اختبارا صعبا آخر امام فياريال السبت.

واقتنص العملاق الكاتالوني الريادة بعد فوزه على ريال سوسييداد 2-1، مستغلا على أكمل وجه الخسارة المفاجئة لغريمه التقليدي ريال أمام مضيفه أتلتيكو 2-5 على ملعب ميتروبوليتانو السبت الماضي.

لكنّ برشلونة عاد ومُني بخسارته الأولى هذا الموسم بعد سقوطه المتأخر على أرضه أمام باريس سان جرمان الفرنسي 2-1 بعدما كان فريق المدرب الألماني هانزي فليك متقدما.

وأقرّ فليك بعد المواجهة القارية أنّ فريقه لم يصل بعد الى أفضل مستوياته، مستندا في كلامه الى الحاجة لتحسين الأداء الدفاعي.

واهتزت شباك برشلونة خلال المباراتين الأخيرتين في الدوري أمام ريال أوفييدو (3-1) وسوسييداد (2-1)، قبل أن يُظهر قدرة عالية على قلب تأخره، وهو ما لم يسعفه أمام فريق بحجم سان جرمان بطل أوروبا الذي اقتنص هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وبعد بداية متعثرة هذا الموسم بخسارتين متتاليتين، التقط إشبيلية أنفاسه بعض الشيء، فحقق ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات في الليغا، من بينها الأخير على مضيفه رايو فايكانو 1-0 ليتقدم الى المركز التاسع برصيد 10 نقاط.

ويعوّل إشبيلية دائما على تألق السويسري روبن فارغاس الذي أسهم في أربعة أهداف هذا الموسم (هدف واحد و3 تمريرات حاسمة)، علما أن إلحاق الهزيمة الاولى ببرشونة هذا الموسم في «لا ليغا» لن يكون بالامر السهل على فريق المدرب الأرجنتيني ماتياس ألميدا، خصوصا أن التاريخ يقف بوضوح الى جانب الضيوف الذين فازوا بـ 117 مباراة من أصل 201 مقابل 45 للنادي الأندلسي في مختلف المسابقات.

ريال يواصل تضميد الجراح

ويأمل شابي الونسو مدرب ريال أن ينسى فريقه سريعا كبوة الأسبوع الماضي، عندما خسر بصورة كبيرة أمام جاره أتلتيكو الذي ألحق الهزيمة الاولى بالميرينغي هذا الموسم في الدوري.

ولم يتأخر النادي الملكي لاستعادة زخمه باكتساح كايرات ألماتي الكازاخستاني بخماسية نظيفة من بينها ثلاثية «هاتريك» لنجمه الفرنسي كيليان مبابي الذي رفع رصيده من الأهداف إلى 13 في تسع مباريات!

لكنّ نجاعة مبابي لن تكون متكملة من دون تأمين التوازن المطلوب في الفريق، لا سيما في وسط ودفاع الفريق بعد تلقي خمسة أهداف أمام أتلتيكو الأسبوع الماضي.

ويخوض ريال امتحانا آخر لا يقل شأنا بمواجهة فياريال الطامح للذهاب بعيدا هذا الموسم، إذ يحتل المركز الثالث في ترتيب «لا ليغا» برصيد 16 نقطة من 6 انتصارات وخسارة واحدة.