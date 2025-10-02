باريس سان جيرمان يضرب برشلونة بحضور لامين.. قمة "أبطال" بمنتهى "الجمال"

حسم باريس سان جيرمان قمة المتعة والإثارة بدوري أبطال أوروبا أمام مضيفه برشلونة في الدقيقة 90+3 بهدف البديل البرتغالي راموس، ليكسب الفريق الباريسي 2-1، بعد مباراة فوق السحاب، اليوم الأربعاء، كانت غزيرة بالأحداث واللمحات الفنية العالية من نجوم الفريقين.

بدأ برشلونة التسجيل من كرة استلمها النجم الإنجليزي راشفورد ومررها بينية ساحرة نحو فيران توريس المتمركز في عمق المنطقة لم يتوان عن تحويلها في الشباك في الدقيقة 19.

واستلم باريس سان جيرمان زمام المبادرة واستحوذ على أغلب الألعاب متحدياً بكثرة تمريراته فخ مصيدة التسلل واستغلال ثغرة في دفاع برشلونة إلى أن تمكن الظهير العصري نونو مينديش من صناعة فرصة حقيقية بكرة عميقة أرسلها للشاب الواعد مايولو الذي أحسن توجيهها في مرمى الحارس تشيزني مدركاً التعادل في الدقيقة 38.

واشتعلت المجريات في الشوط الثاني بفرص هنا وهناك، وكاد يتقدم باريس سان جيرمان عبر باركولا لكن تشيزني كان لها بالمرصاد، وأخرى برشلونية عن طريق داني أولمو ارتمى عليها المدافع المغربي العملاق أشرف حكيمي خلف الحارس متصدياً لهدف محقق.

وتواصل السحر الكروي، بفنون راشفورد وبيدري ولامين جمال من برشلونة، مقابل تألق لافت لميزان خط الوسط فيتينيا ومايولو وإبراهيم مباي من الفريق الباريسي بحثاً عن أهداف جديدة تنثر الفرح وتعكس قيمة الأداء التكتيكي من مدربي الفريقين "العبقريان" لويس إنريكي وهانزي فليك وكأنهما يجلسان على طرفي رقعة شطرنج بانتظار قول أحدهما للآخر: "كش ملك"!.

ورمى إنريكي بأبرز أوراقه المهاجم الكوري الجنوبي كانغ إن الذي سدد كرة دقيقة ردها قائم مرمى برشلونة، الذي حرص مدربه فليك أيضاً لتعزيز الهجوم بزج المهاجم الخبرة روبرت ليفاندوفيسكي والنجم الصغير بالدي لكن دون تغيير في النتيجة.

وبينما كانت النتيجة تتجه نحو التعادل انسل حكيمي من الطرف الأيمن بهجمة مرتدة ومرر كرة بالمقاس على قدم البديل البرتغالي راموس الذي أطلق رصاصة الرحمة بشباك برشلونة معلنا فوز باريس سان جيرمان في الدقيقة 90+3.