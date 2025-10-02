أليسون بيكر يغيب عن ليفربول أمام تشيلسي

قال المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أرني سلوت، إن حارس الفريق الأساسي، أليسون بيكر، سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشيلسي، المقررة إقامتها بعد غد، بعدما خرج مصاباً في المباراة التي خسرها الفريق أمام مضيفه غلطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا، مساء أول من أمس، وكانت ركلة الجزاء التي سجلها فيكتور أوسيمين في الشوط الأول، هي التي منحت الفوز لغلطة سراي (1-0)، حيث منع أليسون الذكي هدفاً ثانياً للفريق بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني، لكن حارس المرمى البرازيلي لم يتمكّن من الاستمرار في اللعب بعد تصدّيه لمحاولة أوسيمين الثانية، ما دفع الفريق إلى إشراك جورجي مامارداشفيلي في الدقيقة 56.