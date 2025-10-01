الإصابات تضرب قمة برشلونة وسان جيرمان

تتجه الأنظار اليوم إلى القمة النارية بين باريس سان جيرمان، حامل اللقب، وبرشلونة بطل إسبانيا، فيما يسعى أرسنال لتأكيد حضوره القوي في مختلف الميادين هذا الموسم، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

على الملعب الأولمبي في مونتجويك، وبانتظار عودة الفريق الكاتالوني إلى كامب نو، يواجه سان جيرمان أحد أكبر اختباراته هذا الموسم، في ظل أزمة إصابات كبيرة تثقل كاهل فريق العاصمة الفرنسية.

ويتقدم قائمة المصابين نجمه الأبرز عثمان ديمبيليه، المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، الأسبوع الماضي، بعد عروضه الكبيرة الموسم الماضي الذي شهد تسجيله 35 هدفاً.

وسيغيب ديمبيليه عن مواجهة فريقه السابق، الذي غادره في عام 2023، بعد ستة أعوام أمضاها في صفوفه، لكنه عانى خلالها لإظهار الثبات المنشود في ظل كثرة الإصابات، قبل أن يُعيد إحياء مسيرته على نحو لافت في سان جيرمان.

ويعني غيابه أيضاً عدم مواجهة النجم اليافع لامين جمال، الذي تفوّق عليه في السباق للتتويج بالكرة الذهبية، قبل أن يعوّض الأخير بعض الشيء بحصوله على جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، للعام الثاني توالياً.

ويواصل ديمبيليه سعيه للتعافي من إصابة في الفخذ، تعرّض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده مطلع هذا الشهر، ومن غير المرجح عودته حتى أسابيع عدة إضافية.

وقال ديمبيليه للتلفزيون الفرنسي، بعد أن حظي بتحية جماهير فريقه وهو يحمل جائزة الكرة الذهبية، عقب الفوز 2-صفر، السبت الماضي، ضد أوكسير: «الأمور تسير بشكل جيد، وسأعود قريباً جداً».

وسيفتقد المدرب الإسباني، لويس إنريكي، أيضاً، جهود النجم الشاب ديزيريه دويه، الغائب منذ فترة بسبب إصابة في عضلة الساق، تعرّض لها أيضاً في الوقت نفسه مثل ديمبيليه، ناهيك عن المدافع والقائد البرازيلي ماركينيوس، ولاعب الوسط البرتغالي جواو نيفيش.

وتلقت الجماهير الباريسية نبأ سيئاً آخر قبل يوم من اللقاء، مع تأكيد غياب الجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا الذي استُبدل بين الشوطين لمباراة أوكسير الأخيرة.

كما تحوم الشكوك حول جاهزية صانع اللعب، البرتغالي فيتينيا، الذي خرج قبل استراحة الشوطين.

كذلك لا تخلو قائمة برشلونة أيضاً من الغيابات الكثيرة، على غرار البرازيلي رافينيا، غافي، وفيرمين لوبيس وجوان غارسيا، وغيرهم.

وقال مدرب برشلونة السابق، إنريكي: «من المؤسف أن تكون مباراة برشلونة وباريس من دون مشاركة خمسة أو ستة لاعبين مهمين من الفريقين، هذا مؤسف بالنسبة لي ولهانزي فليك، ولجماهير كلا الفريقين».