الدوري العراق: تخسير الطلبة أمام النفط لمنح لاعبه رقما خاطئاً

في سابقة ضمن الدوري العراقي لكرة القدم، تم تخسير فريق الطلبة مباراته أمام النفط بسبب إشراكه لاعبا برقم مختلف عن رقمه المرسل ضمن قائمة الفريق.

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي اعتبار الطلبة خاسراً أمام النفط 0-3، بسبب اشراك اللاعب مصطفى محمد معن برقمٍ مختلف، وفقاً لبيانٍ صادر عن اللجنة نشره موقع دوري نجوم العراق.

وجاء في بيان لجنة الانضباط انها ناقشت تقرير مراقبِ المباراة التي انتهت بالتعادل 0-0، وذكر فيه إشراك معن بالرقم 34، علماً أن رقمه في قائمة المباراة كان 32.

ولم يُكتشف خطأ الرقمين المختلفين، إلا بعد حصول اللاعب على البطاقة الصفراء، ليظهر عدم وجود لاعب في صفوف الطلبة يحمل الرقم 34 على القائمة.

واستغربت إدارة الطلبة قرار اللجنة، معتبرة ان «الاختلاف هو بالرقم فقط وليس بالاسم وبالتالي فان اللاعب مسجل قانوناً في كشوف الفريق الرسمية في الاتحاد كلاعب وشارك باسمه المسجل في الاتحاد».

وأكدت «لا توجد أي فقرة في لائحة المسابقات بخصوص أرقام اللاعبين، ما يؤكد أن القرار الصادر من لجنة الانضباط مجحف بحق نادينا ويحمل بين طياته أجندة تخص من أصدره».

وكشف بيان النادي انه سيلجأ إلى كافة الطرق القانونية لاسترداد حقه.