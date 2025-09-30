«فيفا» يُعاقب جنوب إفريقيا في تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس، عن معاقبة جنوب إفريقيا بالهزيمة، لإشراكها لاعباً موقوفاً في مباراتها ضد ليسوتو، في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، في مارس الماضي.

واعتبر الاتحاد الدولي جنوب إفريقيا خاسرة للمباراة، التي أقيمت في 21 مارس الماضي، في بولوكواني، والتي حسمتها بثنائية نظيفة، فتراجع منتخب بافانا بافانا إلى المركز الثاني في المجموعة برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف خلف بنين، التي باتت في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام نيجيريا الثالثة.

ويتأهل متصدرو المجموعات التسع إلى كأس العالم.