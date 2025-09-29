الشحات يصدم الزمالك.. «كلاسيكو مصر» أهلاوي

قلب الأهلي تأخره أمام غريمه التقليدي الزمالك بهدف في الشوط الأول إلى فوز مثير 2-1، اليوم الأحد، على استاد القاهرة، في الدوري المصري لكرة القدم.

وكان الزمالك البادئ بالتسجيل عبر لاعبه حسام عبدالمجيد من ضربة جزاء في الدقيقة (32)، بعدما كان فريقه الأفضل والأكثر خطورة على مرمى محمد الشناوي وكاد يحرز أكثر من هدف لولا براعة الأخير في التصدي للهجمات الزملكاوية لاسيما أمام عدي الدباغ وناصر ماهر.

ولكن الأهلي كان رده قوياً في الشوط الثاني، وعرف كيفية التعامل مع تراجع الزمالك غير المبرر إلى منطقته الخلفية، واستفاد من تبديلات مدربه عماد النحاس خصوصاً عندما زجّ بالورقة الرابحة حسين الشحات الذي أدرك التعادل فور نزوله أرضية الملعب (71)، قبل أن يتسبب في الحصول على ضربة جزاء نفذها زميله محمود عبدالرازق "تريزيغيه" بنجاح (78).

وكانت المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات نحو هدف ثالث أهلاوي أو هدف تعديل زملكاوي خصوصاً مع الدقيقة الأخيرة عندما ارتطمت كرة آدم كايد بعارضة محمد الشناوي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة مقلصاً الفارق مع الزمالك إلى نقطتين على لائحة ترتيب الدوري.