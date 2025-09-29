رونالدو يتألق في سبتمبر.. ويكتب التاريخ مع النصر والبرتغال

يواصل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي لكرة القدم، كتابة فصول جديدة في مسيرته الأسطورية، بعدما تألق بشكل لافت، خلال سبتمبر الجاري، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.

وفي عمر الـ40، أضاف رونالدو إنجازاً جديداً إلى سجله، بعدما أصبح الهداف التاريخي لفريق النصر في الدوري السعودي، بتسجيله هدفاً خلال الفوز على الاتحاد بهدفين نظيفين، يوم الجمعة الماضي، في قمة مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين. وأصبح رونالدو اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف برصيد 78 هدفاً، رافعاً رصيده إلى 946 هدفاً خلال مسيرته الكروية.

ولم يكن هذا هو الإنجاز الوحيد الذي حققه رونالدو خلال هذا الشهر، حيث تمكن لاعب ريال مدريد السابق من تعزيز رصيد أهدافه الدولية ليصل إلى 149 هدفاً، وذلك بعد تسجيله ثنائية في مرمى أرمينيا في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب البرتغالي 5 - صفر، في السادس من سبتمبر الجاري.

هدفا رونالدو في مرمى أرمينيا جعلاه أيضاً يتخطى غريمه اللدود ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين، بتحقيق رقم مميز.

وإذا كان ميسي قد تألق مسجلاً هدفين في الفوز على فنزويلا بتصفيات المونديال، في الخامس من سبتمبر، فإن ثنائية رونالدو وصلت به إلى هدفه رقم 38 على مستوى تصفيات كأس العالم تاريخياً، متخطياً ميسي (36 هدفاً)، وأصبح رونالدو على بعد هدف وحيد من معادلة الرقم التاريخي المسجل باسم كارلوس رويز لاعب غواتيمالا.

تألق رونالدو مع تقدمه في العمر يؤكد على أن العمر مجرد رقم بالنسبة له، فقد سجل مهاجم النصر السعودي 52 هدفاً في 118 مباراة مع منتخب البرتغال، قبل أن يصل إلى الـ30 من عمره، أما بعد الـ30 فقد توهّج كريستيانو بشكل لا يُصدق، ليقترب من ضعف الحصيلة التهديفية بتسجيل 88 هدفاً في 104 مباريات.

ويظل رونالدو مطارِداً لحلمه الأكبر، وهو الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته الاحترافية بشكل عام، علماً بأنه قد وصل إلى 946 هدفاً.