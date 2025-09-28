أرسنال يهزم نيوكاسل بثنائية ويشدد الخناق على ليفربول في الدوري الإنجليزي

استعاد أرسنال نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وشدد الخناق على ليفربول في صراعهما على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واقتنص أرسنال فوزا ثمينا في اللحظات الأخيرة 2 / 1 على مضيفه نيوكاسل يونايتد، اليوم الأحد، في المرحلة السادسة للمسابقة، على ملعب (سانت جيمس بارك).

وبادر الألماني نيك فولتماده بالتسجيل لمصلحة نيوكاسل في الدقيقة 34، غير أن الإسباني ميكل ميرينو منح التعادل لأرسنال في الدقيقة 84، ثم منح البرازيلي جابرييل ماجاليس النقاط الثلاث لفريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، بتسجيله الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال، الذي تعادل في المرحلة الماضية مع ضيفه مانشستر سيتي، إلى 13 نقطة، في المركز الثاني بترتيب المسابقة، بفارق نقطتين خلف ليفربول (حامل اللقب)، الذي لا يزال يتربع على القمة، رغم خسارته 1 / 2 أمام مضيفه كريستال بالاس، أمس السبت، في ذات المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد نيوكاسل، الذي تكبد خسارته الثانية في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل فوز وحيد و3 تعادلات، عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.