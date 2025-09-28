شكوك حول مشاركة كارفخال في «الكلاسيكو»

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد، غياب مدافعه داني كارفخال نحو شهر تقريبا بسبب إصابة في ربلة الساق، مما يثير الشكوك حول إمكانية مشاركته في مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة في أكتوبر.

وخرج الدولي الإسباني مصابا خلال الخسارة أمام أتلتيكو مدريد 2-5 السبت ضمن المرحلة السابعة من «لا ليغا».

ولم يحدد النادي «الملكي» مدة الغياب بدقة، مكتفيا بالقول إنه "سيتم تقييم تطوّر حالته"، لكن وسائل إعلام إسبانية أفادت بغيابه نحو شهر تقريبا، ما يعني إمكانية غيابه عن مواجهة القمة أمام الغريم التقليدي الكاتالوني في 26 أكتوبر على ملعب سانتياغو برنابيو.

ومن المتوقع غياب كارفخال البالغ 33 عاما عن مواجهتي كايرات الكازاخستاني ويوفنتوس الإيطالي ضمن دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى مواجهتي فياريال وخيتافي المحليتين، فضلا عن منتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

ويعاني ريال من غياب ظهيره الأيمن الآخر الإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد بسبب إصابة في أوتار الفخذ، وتحوم الشكوك أيضا حول مشاركته في الكلاسيكو، ما قد يجعل الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الأقرب لشغل مركز الظهير الأيمن وهو ما فعله في مناسبات سابقة.