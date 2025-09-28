لاعب منتخب إنجلترا السابق ينضم لفريق إماراتي في الدرجة الثانية

أعلن فريق الصقور العربية المنافس في دوري الدرجة الثانية الإماراتي لكرة القدم تعاقده مع جونجو شيلفي لاعب منتخب إنجلترا السابق في صفقة انتقال مجانية.

وانتهى عقد شيلفي (33 عاما) مع بيرنلي في الصيف الماضي.

وقال النادي عبر منصة «إكس»: «جونجو شيلفي ينضم إلى الصقور العربية» ونشر صورا للاعب الوسط وهو يرتدي قميص الفريق".

وسبق للاعب، الذي خاض ست مباريات دولية مع إنجلترا، الفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مع ليفربول عام 2012.

وخاض شيلفي تجارب مع بلاكبول وسوانسي سيتي ونيوكاسل يونايتد ونوتنجهام فورست، كما لعب مع جايكور ريزسبور وأيوب سبور في الدوري التركي.