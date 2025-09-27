مانشستر سيتي يكتسح بيرنلي بخماسية في الدوري الإنجليزي

فاز فريق مانشستر سيتي على ضيفه بيرنلي 5 / 1 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

سجل الفرنسي ماكسيم إستيف مدافع بيرنلي هدفين في مرماه بطريق الخطأ في الدقيقتين 12 و65، بينما أحرز البرتغالي ماتياس نونيز هدفا ثالثا لمانشستر سيتي عند الدقيقة 61 وأضاف الرابع والخامس النرويجي إيرلينج هالاند بالدقيقتين 90 والثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، في حين سجل جايدون أنتوني هدف بيرنلي الوحيد، في الدقيقة 38.

رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث بينما تجمد رصيد بيرنلي الصاعد هذا الموسم عند 4 نقاط في المركز الـ 17.