ماركينيوس يغيب عن سان جيرمان في قمة برشلونة

يغيب قائد باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، الدولي البرازيلي ماركينيوس، لأسابيع عدة، بسبب إصابة في العضلة الرباعية للفخذ اليسرى، وفقاً لما أعلن النادي أمس.

وتأتي هذه الإصابة في ظل معاناة الفريق من غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابات.

وانضمّ المدافع البرازيلي إلى قائمة المصابين التي تضم عثمان ديمبيلي، وديزيريه دويه، والبرتغالي جواو نيفيش، الذين «يواصلون مراحل إعادة التأهيل»، بحسب ما أوضح سان جرمان في بيانه.

ولم يوضح سان جيرمان كيف تعرّض ماركينيوس للإصابة، إذ خاض المباراة الأخيرة كاملة، والتي خسرها بطل فرنسا أمام غريمه ومضيفه مرسيليا بهدف سجله البرازيلي عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

في المقابل، ظهر برادلي باركولا في تمارين الفريق قبيل مواجهة أوكسير في الدوري المحلي في نهاية الأسبوع، ذلك بعد غيابه عن مواجهة مرسيليا بسبب إرهاق عضلي في فخذه.

وينتظر سان جيرمان مواجهة صعبة أمام مضيفه برشلونة الإسباني، الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعة لدوري أبطال أوروبا.