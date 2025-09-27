«ديربي مدريد» يشتعل اليوم.. والكاتالوني يتربص

يواجه أتلتيكو مدريد الجريح اختباراً حقيقياً عندما يستضيف جاره ريال مدريد المتصدر بالعلامة الكاملة اليوم (الساعة 18:15 بتوقيت الإمارات) في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما يأمل برشلونة الثاني وحامل اللقب، تعثر النادي الملكي للحاق به إلى الصدارة على الأقل.

والتقى فريقا العاصمة للمرة الأخيرة في مارس ضمن ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما خرج أتلتيكو بعد إلغاء ركلة ترجيحية لمهاجمه الأرجنتيني خوليان ألفاريس بطريقة مثيرة للجدل. وبقي «روخيبلانكوس» في حالة من الغضب لأسابيع عقب الحادثة، بعدما تقرّر أن ألفاريس ركل الكرة مرتين، فتراجع أداء الفريق في الأمتار الأخيرة من الموسم، وبدا أنه يعاني للتعافي فعلياً من بعدها.

ويصل أتلتيكو إلى مواجهة «الديربي»، وهو متأخر بفارق تسع نقاط عن جاره الذي يتربع على صدارة الترتيب.

وفي حال سقوط فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني أمام النادي الملكي الذي يملك سجلاً مثالياً وبالعلامة الكاملة حتى اللحظة، فإنّ ذلك سيعني تراجع طموحات أتلتيكو للموسم الحالي بشكل دراماتيكي.

يأتي ذلك على الرغم من حجم الإنفاق الكبير لأتلتيكو في فترة الانتقالات الصيفية.