غوارديولا يثني على مستوى فودين أمام هدرسفيلد

أظهر المدير الفني لمانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، سعادة كبيرة بالمستوى الذي ظهر به نجمه، فيل فودين، خلال مباراة الفوز على هدرسفيلد تاون، في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وافتتح فودين التسجيل لسيتي، قبل أن يصنع هدفاً لسافينيو، ليُتوِّج أداءه بجائزة رجل المباراة.

وبعد عروضه الرائعة أمام مانشستر يونايتد ونابولي وأرسنال، يستعيد لاعب خط الوسط المهاجم تدريجياً مستواه شبه المثالي، بعد موسم صعب العام الماضي.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن غوارديولا قوله: «يُشكّل لعب فودين خلف المهاجم تهديداً حقيقياً».