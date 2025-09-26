رونالدو يطالب بعودة نيمار إلى منتخب البرازيل

دعا «الظاهرة» رونالدو، المتوج بطلاً للعالم مرتين مع المنتخب البرازيلي لكرة القدم، أمس، إلى عودة نيمار إلى صفوف سيليساو لخوض نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مؤكداً أن البرازيل «لا تملك لاعب كرة قدم آخر» مثله.

ويشارك نيمار بانتظام مع ناديه سانتوس، الذي عاد إلى صفوفه، في يناير الماضي، ولم يستدعِه المدرب الإيطالي لسيليساو، كارلو أنشيلوتي، للمشاركة في التصفيات.

وقال رونالدو إن نيمار البالغ من العمر 33 عاماً على الرغم من تعرضه للإصابات، لايزال «لاعباً حاسماً في سيليساو»، وشدد خلال فعالية ترويجية في ساو باولو، إلى جانب نيمار، على أنه «ليس لدينا لاعب كرة قدم آخر مثل نيمار، ونأمل أن يكون جاهزاً تماماً لكأس العالم».

ولم يرتدِ نيمار القميص الأخضر والأصفر منذ أكتوبر 2023، عندما تعرض لإصابة خطيرة في الركبة ضد الأوروغواي في التصفيات المونديالية.

وكان أنشيلوتي أكد أنه «يجب أن يصل في حالة بدنية جيدة لمساعدة المنتخب الوطني على تقديم أفضل ما لديه في كأس العالم»، وذلك تعليقاً على غياب نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي السابق عن آخر مباراتين في التصفيات مطلع سبتمبر.

وتأهلت البرازيل، حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب في كأس العالم (خمسة ألقاب)، رسمياً، إلى العرس العالمي بإنهائها التصفيات الأميركية الجنوبية في المركز الخامس.