تركي آل الشيخ يكشف حقيقة شراء نادي بريستول الإنجليزي

نفى رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ومروّج كبرى مباريات الملاكمة تركي آل الشيخ شراء نادي بريستول سيتي الذي يشارك في الدرجة الإنجليزية الثانية لكرة القدم.

وكتب آل الشيخ في حسابه على منصة إكس «ليس صحيحا انني سأشتري نادي بريستول سيتي لكرة القدم».

ويأتي تعليق آل الشيخ بعد أيام من اعتبار مدير النادي والرئيس التنفيذي لمجموعة بريستول الرياضية غايفن مارشال ان الأخبار عن بيع بريستول لمستثمرين هي «مجرد تكهنات».

وشارك بريستول سيتي، وصيف الدوري في موسم 1907 والكأس في 1909، في دوري الدرجة الثانية معظم فترات العقدين الأخيرين لكنه لم يبلغ الدرجة الأولى، ويملكه رجل الأعمال ستيف لانسداون.

بعد 6 مباريات على انطلاق بطولة الدرجة الثانية (تشامبيونشيب)، يحتل فريق المدينة الجنوبية راهنا المركز الثالث وراء ميدلزبره وستوك سيتي.

وكانت السعودية أجرت استثمارا كبيرا في دوري النخبة الإنجليزي «برميرليغ» بعد شرائها عام 2021 نادي نيوكاسل يونايتد بطل كأس الرابطة الموسم الماضي والمشارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.