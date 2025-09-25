تأهل الحمرية ودبا الحصن والعروبة ويونايتد في الكأس

تأهلت فِرَق الحمرية ودبا الحصن والعروبة ويونايتد، أمس، إلى الدور التمهيدي الثالث لأندية الدرجة الأولى، المؤهل إلى دور الـ16 من كأس رئيس الدولة.

وتغلب دبا الحصن على العربي بهدفين دون مقابل، سجلهما الجزائري عكاشة حمزاوي (18)، والبرازيلي لوكاس روشا (86)، فيما فاز الحمرية على حتا بهدف وحيد أحرزه عبدالله إبراهيم (40)، وقهر العروبة مضيفه مجد 3-2، وسجل له البرازيلي لوكاس دي سوزا (10)، والبرتغالي إيفانيلدو سيلفا (42)، والبرازيلي فرانسيسكو دييجو(66)، بينما أحرز هدفي مجد، الجزائري أبوبكر بوكتوح (34)، وعبدالله الحمادي (80)، كما فاز فريق يونايتد على الذيد بهدف سجله البرازيلي جوستافو اوليفير (42).