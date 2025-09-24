ردة فعل غاضبة وساخرة من سلوت تجاه لاعب ليفربول.."تصرف غبي"! (فيديو)

صبّ مدرب ليفربول، الهولندي أرنه سلوت جام غضبه على لاعبه الفرنسي أوغو إيكيتيكيه لحصوله على بطاقة حمراء وصفها بـ"الغبية وغير الضرورية" بعدما خلع قميصه فرحاً بهدف الفوز 2-1 على ساوثمبتون -أحد أندية الدرجة الثانية- ضمن الدور الثالث من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة في كرة القدم.

وكان إيكيتيكيه قد خلع قميصه بعد تسجيل الهدف في الدقيقة 85 واستعرضه أمام الجمهور ليشهر له الحكم البطاقة الصفراء الثانية وبالتالي طرده من الملعب بالحمراء، ما يعني غيابه عن مباراة ليفربول المهمة أمام كريستال بالاس السبت ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي.

🎥 لقطة إيكيتيكي كاملة 🎥



• سجل هدف، خلع القميص، فريمبونغ يستغرب. ـــــ ثم يُطرد! ❌pic.twitter.com/V609XYMevM — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) September 24, 2025

وعلق سلوت على الواقعة: "تحدثت مع إيكيتيكيه بعد المباراة وقلت له لو أنك سجلت هدفا في نهائي دوري أبطال أوروبا في الدقيقة 87 بعد تخطّي ثلاثة لاعبين ووضعت الكرة في زاوية المرمى، ربما كنت سأتفهم".

وأضاف: "لم ألعب بهذا المستوى (في الدوري الإنجليزي) في حياتي لكنني سجلت بضعة أهداف ولو أنني سجلت هدفا مثل هذا، كنت سأتجه نحو (الإيطالي) فيديريكو كييزا (الذي صنع الهدف) وقلت له أن هذا الهدف جاء بفضلك، ليس بسببي.. فعل غير ضروري، غير ذكي، تسمونه غباء، وأنا وصفته بالغباء فوراً".

