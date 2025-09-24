فضيحة في الدوري الأسترالي.. باعتراف اللاعبين

غرمت محكمة في سيدني لاعبي نادي ماكارثر بولز السابقين، مبلغ 10 آلاف دولار أسترالي لكل منهما، على خلفية تورطهما في فضيحة مراهنات مرتبطة بالحصول المتعمد على بطاقات صفراء.

وكان اللاعبان النيوزيلندي كلايتون لويس والأسترالي كيرين باكوس مثلا أمام المحكمة، اليوم الأربعاء، حيث اعترفا بالذنب في قضية التلاعب بالمباريات، بعد حصولهما على عشرة آلاف دولار أسترالي (نحو 6600 دولار أمريكي)، لكل منهما من قائد الفريق المكسيكي أوليسيس دافيلا، مقابل الحصول على بطاقات صفراء في عدة مباريات بالدوري الأسترالي أواخر عام 2023.

وسيخضع لويس وباكوس لفترة إفراج مشروط لمدة عامين، وهي عقوبة غير احتجازية تسمح لهما بتجنب السجن بشرط الالتزام بالقوانين.

من جهته، لم يقدم دافيلا بعد دفوعه بشأن التهم التسع الموجهة إليه، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الخميس.

يذكر أن هذا الحكم يأتي بعد شهر واحد فقط من تغريم لاعب ويسترن يونايتد السابق ريكو دانزاكي 5 آلاف دولار أسترالي، بعدما أدين أيضا بتعمد الحصول على بطاقات صفراء لتمكينه وصديق له من تحقيق أرباح عبر المراهنات.