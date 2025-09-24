سرقة مدرب منتخب البرتغال.. المبلغ صادم

اقتحم مجهولون منزل مدرب المنتخب البرتغالي روبرتو مارتينيز، في مدينة لشبونة، وسرقوا مجوهرات تقدر قيمتها بمليون يورو، بحسب شبكة "سي إن إن".

وقالت الشبكة أن "مارتينيز لم يكن موجوداً في المنزل لحظة وقوع الجريمة، في وقت فتحت الشرطة البرتغالية تحقيقا لكشف ملابسات الحادث".

وأوضحت أن "حارس المنزل الذي كان يعمل في القبو أثناء الحادثة لم يلحظ دخول اللصوص، ليكتشف آثار السرقة لاحقاً".

وتأتي هذه الواقعة بعد سلسلة من عمليات السطو التي تستهدف نجوم كرة القدم في أوروبا، آخرها السطو المسلح على منزل الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حيث تعرض قبل أسابيع للاعتداء وأصيب بجروح في رأسه.

