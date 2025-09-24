موعد مباراة الاتحاد و "نصر رونالدو" في قمة الدوري السعودي

يصطدم الاتحاد حامل لقب الثنائية، مع ضيفه النصر، في قمة المرحلة الرابعة من الدوري السعودي لكرة القدم بين الفريقين الوحيدين اللذين حققا العلامة الكاملة في ثلاث مباريات، وصاحبي أقوى هجوم حتى الآن (12 للنصر المتصدر و10 للاتحاد).

والتقى الفريقان بداية الموسم، في نصف نهائي الكأس السوبر في هونغ كونغ، حين فاز النصر 2-1 رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه السنغالي ساديو مانيه مبكرا، بيد ان الاتحاد فاز ذهابا وإيابا في الدوري الماضي.

وتقام قمة الجولة الرابعة يوم الجمعة المقبل على ملعب الإنماء في جدة، عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، التاسعة بتوقيت السعودية، ورغم فوز الاتحاد في ثلاث مباريات، إلا أنه لم يقدم المستوى المنتظر منه، ويأمل في عودة قائده الفرنسي كريم بنزيمة، بعد تعافيه من إصابة غيبته عن آخر ثلاث مباريات، لكنه في المقابل يفتقد مدافعه الأيمن مهند الشنقيطي بداعي الإصابة.

في المقابل، قدم النصر مستويات مميزة وحقق نتائج كبيرة، ويفتقد جهود مدافعه الأيسر سعد الناصر بداعي الإصابة، لكنه يمتلك عناصر بديلة قادرة على ملء الخانة.