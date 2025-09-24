غوارديولا: سيتي استعاد أشياء كثيرة افتقدها الموسم الماضي

قال المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، أمس، إن مانشستر سيتي قد «تعافى من بعض الأمور» بعد الموسم الماضي الذي خرج فيه خالي الوفاض، مؤكداً أن الفريق لايزال لديه المزيد ليقدمه في المستقبل.

وأعاد مدرب سيتي بناء تشكيلته في فترتي الانتقالات الأخيرتين، مع رحيل العديد من اللاعبين المخضرمين على غرار البلجيكي كيفن دي بروين، والألماني إيلكاي غوندوغان، والحارس البرازيلي إيدرسون.

واعتمد غوارديولا على مقاربة دفاعية واضحة خلال مواجهة أرسنال، الأحد، لكن سيتي فرّط بتقدمه 1-0 في اللحظات الأخيرة، ليخرج متعادلاً 1-1 ويتخلف أكثر فأكثر عن ليفربول المتصدر.

وردّ غوارديولا عند سؤاله عن ردود الفعل حول تكتيكاته ضد أرسنال خلال مؤتمر صحافي قبل مواجهة هادرسفيلد، اليوم، في الدور الثالث من كأس الرابطة «أنا فخور جداً بهذا القتال»، مضيفاً: «لقد استعدنا العديد من الأمور التي افتقدناها في الموسم الماضي، ولدينا روح مذهلة»، وأضاف: «بالطبع لا يمكننا الحفاظ على أسلوب اللعب نفسه طوال الموسم، ولا نريد ذلك أصلاً، لكنني أُعطي قوة هائلة وتقديراً كبيراً للمنافس، أرسنال»، ورأى غوارديولا أنه كان من المهم لفريقه أن يحتفل بتحقيق نقطة أمام فريق بجودة أرسنال المرشح للمنافسة على اللقب.

وأوضح مدرب برشلونة الإسباني السابق: «منذ مباراة مانشستر يونايتد، خصوصاً، التي فزنا فيها 3-0، بدأنا نستعيد العديد من الأمور التي ميّزت فريقنا على مدار سنوات طويلة، ويمكننا أن نكون أفضل، وسنفعل ذلك».

وتابع: «يمكننا القيام ببعض الأمور بشكل أفضل، واتخاذ العديد من القرارات، وسنفعل ذلك».

وأضاف: «يجب أن نلعب بشكل أكثر توازناً مع الخصم، وسنفعل ذلك، لكن أولاً تأتي الروح التي أظهرناها هذا الأسبوع»، وأردف: «يجب أن نعتني بهذا النوع من الأمور كما يعتني الأب أو الأم بابنهما».

ويحتل سيتي حالياً المركز التاسع في ترتيب الدوري الممتاز، بعد خمس مراحل، بفارق ثماني نقاط عن ليفربول المتصدر، وتُوّج النادي بلقب كأس الرابطة أربع مرات تحت قيادة غوارديولا.