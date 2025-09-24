بوسكيتس يستعد لإعلان اعتزال كرة القدم

ذكرت تقارير إعلامية، أمس، أن نجم برشلونة سابقاً وإنتر ميامي الأميركي حالياً، سيرخيو بوسكيتس، قد يعلن اعتزاله كرة القدم قريباً، وبحسب إذاعة «كوب» الإسبانية، أمس، فإن بوسكيتس اتخذ قرار الاعتزال، وسيعلن عنه في تسجيل فيديو، ووفقاً للمحطة الإذاعية فإن من المتوقع أن يعلن بوسكيتس اعتزاله مع نهاية موسم الدوري الأميركي للمحترفين، في نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، بناء على نتائج فريقه في الدور الفاصل، ويُعدّ بوسكيتس (37 عاماً) أحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم، فقد فاز بالألقاب الممكنة كافة، ومنها كأس العالم وأمم أوروبا مع منتخب إسبانيا، بجانب دوري أبطال أوروبا وكل الألقاب الأخرى مع برشلونة، قبل انتقاله إلى إنتر ميامي، برفقة ميسي، في 2023.