والد لامين جمال يصف عدم فوز ابنه بالكرة الذهبية بـ «أكبر ضرر معنوي»

تفاعل خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني مع تعليقات والد لامين جمال، الذي شكّك في أحقية الفرنسي عثمان ديمبيلي في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في باريس امس الاثنين.

بدا منير نصروي، والد لامين يامال نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، غير سعيد على الإطلاق بعد هزيمة ابنه في تصويت الكرة الذهبية لمجلة «فرانس فوتبول» لأفضل لاعب في العالم.

وبعد علمه بفوز عثمان ديمبيلي نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان بالجائزة، توقف نصروي بسرعة في المنطقة المخصصة للصحفيين الإسبان، وقال لهم «العام المقبل لنا»، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية اليوم الثلاثاء.

لكن لاحقًا ومع مرور الدقائق، ازداد سخط نصراوي وعبّر عن غضبه في مكالمة فيديو مع برنامج «إل شيرينجيتو»، وقال «أعتقد أنها الأسوأ... لن أقول سرقة، بل ضرر معنوي لإنسان».

وواصل نصراوي الدفاع عن الأسباب التي تجعله يعتقد أن نجله كان يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، وأوضح «أعتقد أن لامين يامال هو أفضل لاعب في العالم بلا منازع، وبفارق كبير، ليس لأنه ابني، بل لأنه أفضل لاعب في العالم. أعتقد أنه لا يوجد منافسون».

وختم بالقول «لامين هو لامين جمال، علينا أن نقول إن شيئًا غريبًا جدًا حدث هنا... العام المقبل ستكون الكرة الذهبية إسبانية».

وفي مقابلة مع محطة «أر أيه سي 1» الإذاعية«، قال لابورتا ان والد لامين متحمسٌ للغاية، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار أن ابنه يبلغ من العمر 18 عامًا، وأن كل هذا حدث لهما في سنٍّ مبكر، وأن الأمر يتجاوز قدراتهما».

وأضاف «كان يتمنى الفوز، تمامًا مثل رافينيا أو بيدري، اللذين يُعدّان الأفضل في العالم في ذلك المركز، المشكلة هي أن لامين يصنع هذه التوقعات... لكنه يتعامل مع كل شيء ببراعة بفضل النضج الذي يُظهره في سنه».

وأشار «احتلال لامين جمال المركز الثاني في سن الثامنة عشرة أمرٌ استثنائي، إنه يستحق ذلك، وأعتقد أنه يستحق أيضًا جائزة الكرة الذهبية، سيفوز بها العام المقبل».

وأوضح «إنه اللاعب الأكثر موهبة في العالم، وقد فاز بجائزتي كوبا (أفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا) على التوالي، وهو أمر لم يحققه أحد من قبل، لديه طموح كبير وروح تنافسية عالية واحترافية كبيرة ويتدرب بجدية، كان يتمنى الفوز، لكنه ليس مكتئبًا على الإطلاق، كان بخير بعد الحفل، فقد تعافى واستعاد عافيته، الجميع يعلق عليه هذه التوقعات، لكنه يتعامل مع الأمر ببراعة. بالنسبة لعمره، يُظهر نضجًا كبيراً».