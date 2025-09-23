ديمبلي يعانق "الكرة الذهبية".. ومحمد صلاح وحكيمي أفضل من مبابي

فاز نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عثمان ديمبلي بجائزة الكرة الذهبية العريقة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، خلال الحفل السنوي الذي أقيم، اليوم الإثنين، على مسرح شاتليه في باريس.

وأصبح ديمبلي سادس لاعب من فرنسا يحظى بالمجد العالمي الرفيع بعد ميشال بلاتيني ثلاث مرات (1983 و1984 و1985)، وريمون كوبا (1958) وجان بيير بابان (1991) وزين الدين زيدان (1998) وكريم بنزيمة (2022).

وجاء تتويج ديمبلي بالجائزة على حساب الإسباني الشاب لامين جمال نجم برشلونة بعدما ساهم هداف باريس سان جيرمان في قيادة فريقه لتحقيق خمسة ألقاب خلال الموسم الماضي، أبرزها التتويج التاريخي بدوري أبطال أوروبا على حساب انتر الإيطالي.

وجاء خلف ديمبلي ووصيفه لامين جمال، في ترتيب النجوم العشرة الأفضل في العالم، صانع ألعاب باريس سان جيرمان البرتغالي فيتينها بالمركز الثالث، فيما حل المصري محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الرابع، يليه ساحر برشلونة البرازيلي رافينها خامساً، والمغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان سادساً، والفرنسي كيليان مبابي عملاق ريال مدريد سابعاً، والإنجليزي الشاب كول بالمر نجم تشيلسي ثامناً، والإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان الموسم الماضي المنتقل إلى مانشستر سيتي حالياً تاسعاً، والبرتغالي نونو مينديش لاعب وسط باريس سان جيرمان عاشراً.

وتُعد جائزة الكرة الذهبية، التي تمنح سنوياً لأفضل لاعب في العالم، أرقى الجوائز الفردية في كرة القدم، وقد شملت نسخة هذا العام 13 فئة.

الجوائز كاملة

- الإسباني لامين جمال: برشلونة (أفضل لاعب شاب تحت 21 سنة).

- الإسبانية فيكي لوبيز: برشلونة (أفضل لاعبة شابة تحت 21 سنة).

- الإنجليزية سارينا ويغمان: منتخب إنجلترا للسيدات (أفضل مدربة).

- الإسباني لويس إنريكي: باريس سان جيرمان (أفضل مدرب).

- الإيطالي جوانليجي دوناروما: باريس سان جيرمان (أفضل حارس).

- الإنجليزية هانا هامبتون: تشلسي (أفضل حارسة مرمى).

- السويدي فيكتور جيوكيرس: أرسنال (أفضل مهاجم).

- البولندية إيوا باجور: برشلونة (أفضل مهاجمة).

- باريس سان جيرمان الفرنسي ( أفضل ناد في العالم).

- أرسنال الإنجليزي (أفضل ناد للسيدات في العالم).

- مؤسسة زانا (جائزة سقراط لأفضل عمل إنساني).

- الإسبانية إيتانا بوتاماتي: برشلونة (أفضل لاعبة في العالم).

- الفرنسي عثمان ديمبلي: باريس سان جيرمان (أفضل لاعب في العالم).