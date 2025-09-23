للمرة الثانية.. الهند يكسب باكستان أمام جمهور غفير في دبي

نال منتخب الهند من منافسه التقليدي منتخب باكستان، للمرة الثانية خلال ثمانية أيام، بفارق «ست ويكيتات» في منافسات «السوبر 4» بكأس آسيا للكريكيت T20، المقامة في ضيافة الإمارات، بكل من أبوظبي ودبي، حتى 29 الجاري.

حظيت المباراة، التي أقيمت على استاد الكريكيت في مدينة دبي الرياضية، أول من أمس، بمتابعة جماهيرية وإعلامية استثنائية، خصوصاً في إطار المنافسة على زعامة القارة الآسيوية في الكريكيت.

واستكمالاً لحالة التوتر بين المنتخبين اللدودين، التي جعلت المجلس الآسيوي يقرر نقل البطولة من الهند لتقام في الإمارات، بعد التوترات العسكرية بين الجارين النوويين، في مايو الماضي، بدأت المباراة، التي تابعها مئات الملايين حول العالم، من دون مصافحة بين لاعبي المنتخبين، كما هو متعارف عليه، ما أسهم في مزيد من الإثارة وتوتر أجواء المباراة.

الفوز المستحق الذي حققه منتخب الهند هو الـ12 له على باكستان، في آخر 15 مباراة لهما، وبه حافظ على سجله خالياً من الهزائم حتى الآن في البطولة، ليمهد الطريق له لحسم اللقب في نهاية العرس الآسيوي.

أظهر منتخب باكستان، رغم خسارته، العديد من الإيجابيات، بما يؤكد أنه جاهز للقاء سريلانكا، اليوم، في النهائيات.

قدم الفريق الأخضر الباكستاني أداءً مميزاً خلال الأشواط الأولى من المباراة، لكن ما إن استعاد الهند زخمه في منتصف المباراة، حتى نجح في الفوز وحسم موقعة اللقاء.

الفوز الجديد لمنتخب الهند زاد من ثقة لاعبيه قبل لقاء بنغلاديش المقبل في «السوبر 4».