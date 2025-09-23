كيم ينضم لقائمة أبطال «السباق إلى دبي» في الغولف

حصد مايكل كيم لقب بطولة فيدكس فرنسا المفتوحة، وهو أول ألقابه في جولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام ضمن تصنيف «السباق إلى دبي»، وأصبح أول لاعب أميركي، منذ عام 1972، يُتوج بلقب هذه البطولة التي أقيمت في العاصمة باريس، فيما عزز حظوظه في التأهل إلى نهائيات الجولة، التي تقام في الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل.

وجاء فوز كيم، بعدما أنهى المنافسات برصيد 16 ضربة تحت المعدل، مستفيداً من أدائه القوي في الجولة الرابعة والأخيرة التي سجل فيها سبع ضربات تحت المعدل، ليكسب الجائزة المالية التي تتجاوز 551 ألف دولار، وكسب 835 نقطة، جعلته يتقدم 125 خطوة في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي»، الصادر أمس، حيث احتل المركز الـ35 بإجمالي 1034 نقطة.

وتعد هذه البطولة الرقم 16 في مسيرة كيم ضمن منافسات جولة دي بي ورلد، واللقب الثاني بالمجمل في مسيرته الاحترافية منذ فوزه في جولة بي جي إيه الأميركية في 2018.

وتعليقاً على الفوز، قال كيم: «إنه شعور رائع بتحقيق الفوز لأول مرة في هذه الجولة، ولأول مرة في مسيرتي الاحترافية بالعموم منذ 2018، وكنتُ أرغب بشدة في تقديم أداء جيد هنا هذا الأسبوع، أنا سعيد وممتن للغاية، لأنني تمكنت من تحقيق الفوز، وأشعر بأن هذا التتويج مثالي، وآمل أن أواصل ذلك خلال مسيرتي».

وجاء فوز كيم على حساب الثنائي الفرنسي جيونج كو، والأسترالي إلفيس سمايلي، اللذين حققا 15 ضربة تحت المعدل، ليكسب كل لاعب 433 نقطة، ما جعل كو يتقدم في تصنيف «السباق إلى دبي» إلى المركز 60 برصيد 742 نقطة، وسمايلي إلى المركز 14 برصيد 1569 نقطة.

وتعد بطولة فرنسا المفتوحة رقم 36 هذا الموسم، الذي يضم بالمجمل 42 بطولة في 26 دولة، ويقام تحت شعار «السباق إلى دبي».